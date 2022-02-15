موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

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يدخل النادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق الهلال السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم الجمعة 18 الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاهلى والهلال السودانى على قناة bein sport بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأول فوزاً كبيراً علي فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للأندية حيث انتهت المباراة لنتيجة اربعة أهداف مقابل لاشئ للشياطين الحمر، وحصد البرونزية الثالثة كأفضل ثالث نادي فى العالم.

فيما من ناحيه اخري تعتبر هذه الميدالية البرونزية المرة الثالثة في تاريخ النادي الأهلي، والثانية علي التوالي بعد موسم 2020-2022.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

وفي وقت سابق واجه الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

الأهلي وصن داونز للمرة الثالثة

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.

قرعة الكونفدرالية موسم 2021

المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر".

المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني".

سبب رفض حضور جماهيري بملعب الهلال

وكشف معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إن موافقة الكاف على إقامة مباريات دور المجموعات على استاد الهلال لم تتضمن إقامة المباريات بحضور جماهيري، وأوضح الشاعر إلى أن هناك بعض الشروط التي أشار اليها تقرير محمد سيدات، يجب استكمالها حتى يتم السماح لملعب الهلال بالحضور الجماهيري في منافسات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأشاد الشاعر بالجهد الكبير الذي قام به مسؤولو نادي الهلال السوداني، وأن النادي الهلالي تحمل تكاليف كبيرة من أجل تجهيز الملعب بهذه الصورة التي ظهر بها في زيارة السيد “محمد سيدات” موفد الكاف، وأكد الشاعر أن الاتحاد الإفريقي سوف يعمل مع لجنة التطبيع، من أجل استكمال المطلوب لكي يتمكن استاد الهلال من استضافة المباريات بحضور جماهيري.