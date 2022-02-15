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حقوق الشيوخ تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور مشيرة خطاب« صور»

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تستكمل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،برئاسة النائب محمد هيبة، مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضو الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

دوت الخليج 

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الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالي 2020/2021.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة.    

هذا و أحال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة أمس ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، 7 تقارير للجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

التقارير تضمنت:-

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

-تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "أبلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميًّا والتفاعل المباشر مع المواطنين.   -تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا.

-تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

-تقريرين للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني.

-تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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