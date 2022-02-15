/679540/اختتام-الدورة-التدريبية-لفرق-الطوارئ-التابعة-للهلال-الأحمر-المصري-بمحافظات-جنوب-الصعيد

اختتمت اليوم الدورة التدريبية لفرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بمحافظات جنوب الصعيد «أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر»، والتي أقيمت بالغردقة وذلك لمدة 4 أيام، بهدف رفع الوعي الصحي والتدريب على الإسعافات الأولية ونشر السلوكيات السليمة وتناول التغيرات المناخية ومواجهة الكوارث والحد من المخاطر.

دوت الخليج خلال اليوم الأخير للدورة تم عمل تدريب عملى على سيناريو لعلاج مصابين فى حادث وعمل معسكر إيواء ونصب مخيمات تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وكيفية نقل المصابين وكيفية التعامل حيث شملت الدورة تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وكيفية نقل المصابين وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام والدعم النفسي وتدريب المتطوعين على كيفية مواجهة الكوارث والأزمات. نخبة متميزة من المدربين وشارك في الدورة التدريبية نخبة متميزة من المدربين بينهم الدكتورة رشا أنور، والدكتور محمد أحمد وأحمد عزت، وأحمد جمال، ومحمد مختار، تحت إشراف أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة، وأيمن بربري رئيس فرق الطوارئ بالبحر الأحمر.

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