موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

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يستضيف فريق باريس سانجرمان مباراته أمام ريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

يخوض فريق باريس سان جيرمان ضد فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبرقنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق باريس صداراة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الملكي.

ويسعي كل من الفريقين الفوز في أولي المواجهات بين الفريقين للتاهل في الادوار القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يترقب عاشق الساحرة المستديرة القمة النارية بين الفريقين.

فيما يغيب راموس مدافع باريس سانجيرمان وريال مدريد السابق، وذلك من اجل تعرضة للإصابة في الركبة، حيث لم يقدم اللاعب المستوي الذي كان من المتوقع أن يظهر فيه منذ الأنضمام إلي باريس وترك جدران الملكي لأنه كان صاحب الأهداف الحاسمة والمشاركات العديدة والبطولات الكثيلرة التي حصدها طوال تواجده مع الفريق الإسباني.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين في 10 مواجهات ، من خلالهم استطاع ريال مدريد من تحقيق 4 انتصارات، فيما باريس فاز فى 3 مواجهات ، وحضر التعادل في 3 مباريات.

راموس عن مواجهة ريال مدريد

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".