بحضور ممثلي الحكومة.. 4 اجتماعات لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل 

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تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك ممثلي وزارة الشباب والرياضة.

دوت الخليج

حيث تعقد اللجنة، الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

4 اجتماعات لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل

بينما الاجتماع الثاني سيعقد يوم الإثنين، والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة.

كما تعقد اللجنة، اجتماعا يوم الثلاثاء، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بحضورالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، كما تتعقد اجتماعا أخر لبحث الشكاوى الواردة الى اللجنة.

طارق رضوان يشيد بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا.. ويؤكد: ترسيخ للجمهورية الجديدة

وكان قد، ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدره لتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من يوم اليوم التاسع من فبراير 2022، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الأرض الطيبة والمباركة.

وأكد رضوان، أن هذا القرار يثبت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين