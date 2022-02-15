كيف تصبحين ليلي علوي في 5 خطوات؟.. تعرف على نصائحها للتخسيس

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تصدرت الفنانة ليلى علوي التريند ومحركات البحث، وذلك بعد إسترجاعها لمشهد الفلانتين من فيلم حب البنات الذي تم إصداره عام 2004، وظهرت في هذا الفيديو بجسم رشيق وبشرة صافية نظرًا لما لها من طُُرق في التخسيس ونصائح لكل ما يخص البشرة والشعر.

دوت الخليج يرصد لكم 5 نصائح من الفنانة ليلى علوي للحصول على جسم ممشوق وبشرة صافية وذلك خلال السطور القادمة.

سر رشاقة ليلى علوي في 5 خطوات

صرحت الفنانة ليلى علوي خلال حلولها كضيفة من قبل في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، وجاءت نصائحها بشأن الحصول على جسم رشيق مثلها كالتالي:

_ مناكلش خالص طول اليوم

_ بالليل لو جعانين ناكل زبادي بالليمون

_ منتعشاش بالليل وناكل زبادي بالليمون فقط

_ منوزنش نفسنا كل يوم

_ الزبادي بالليمون هو السحر

ليلى علوي تسترجع مشهدها في حب البنات

قامت الفنانة ليلى علوي أمس بمناسة عيد الحب بإعادة تمثيل المشهد الشهير لها في فيلم «حب البنات» بنفس الطريقة والأجواء من الملابس والكعك والحلوى التي كانت باللون الأحمر، وتفاعل معها محبي الفيلم ومتابعيها بشكل كبير، نظرًا لأن هذا المشهود محفور في أذهان جميع الفئات العمرية منذ تاريخ إصدار الفيلم.

وهو فيلم مصري من إنتاج عام 2004، من بطولة ليلى علوي وحنان ترك وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وهنا شيحا وأحمد برادة، والذي تدور قصته حول ثلاثة شقيقات تدور أحداث فيلم حب البنات.. الشقيقات الثلاث كل منهن من أم مختلفة لكنهم من أب واحد، عندما يتوفى الأب يترك لهن تركة كبيرة ولا يجوز تنفيذها إلا إذا اجتمعت الثلاث في بيت واحد وهنا تبدأ أمراضهن النفسية في الظهور لنكتشف في النهاية أن الحب دواء لكل هذه الأمراض.

من هي ليلى علوي؟

وُلدت ليلى علوي يوم 4 يناير عام 1962، ولدت من أب مصري وأم يونانية، وقد بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وتزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال “عم خديجة الجمال” في عام 2007، وانفصلت عنه في عام 2015، ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».