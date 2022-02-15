بنسبة نجاح 77.04%.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين 83695 طالبا وطالبة.





كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالبا وطالبة، وعدد الناجحين 34 طالبا وطالبة، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80% وتقدم للامتحان 5323 طالبا وطالبة وحضر 4873 طالبا وطالبة، وكذلك اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالبا وطالبة وعدد الناجحين طلاب وطالبة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ 83 ألفا و839 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدة أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى.