الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين، وذلك استجابة لالتماسات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى للقطاعات الأمنية.





واستجاب قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لالتماس القائمين على إحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة مطروح، واستقبال 8 حالات من نزلاء الدار لإنهاء إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومى لهم "لأول مرة".

وفى ضوء مواصلة الإستجابات للحالات الإنسانية والمرضية، تم إيفاد مأمورية إستجابة لإلتماس أهلية إحدى المواطنات "مسنة "غير قادرة على الحركة"- مقيمة بمحافظة القاهرة"، إذ تم تصويرها ورفع بصماتها إلكترونيا ضمن منظومة تلقى إلتماسات الحالات الإنسانية والمرضية، وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى للسيدة المذكورة بذات اليوم بالمجان.

يأت ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.