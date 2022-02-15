رفع 2100 حالة تعد وإشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن ضبط 2100 حالة إشغال ضمت "كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات ووشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين"، وتم رفع كل حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

كما تصدت محافظة الجيزة لـ5 حالات تحويل وحدات سكنيه إلى محلات وتشطيب دون تصريح بالعقارات "50 ح، 333 ل، 316 أ، 32 و، 203 د" بحدائق الأهرام إذ تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجار استكمال الحملات بصفه دورية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة 28 حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدى على الطريق العام.

وجاء الحملات بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.