الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تستقبل وفداً من وزارة الخارجية النيجيرية

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من إدارة التعاون الفني في أفريقيا بوزارة الخارجية النيجيرية، برئاسة السفير "رابيو داجاري"، مدير عام الإدارة، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى القاهرة، والتي ستشمل عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين المصريين في مختلف المجالات لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلديّن على الصعيد التنموي والتعاون الفني في مواجهة التحديات التي تواجه القارة.

خلال اللقاء، أعرب الأمين العام للوكالة عن سعادته باستقبال الوفد واستعرض مجمل أنشطة الوكالة والجهود التي تقوم بها في سبيل دعم الدول الأفريقية، مستعرضاً أوجه الدعم الذي تقدمه الوكالة إلى نيجيريا، ومبرزاً مجالات عمل الوكالة المتنوعة التي تغطي مختلف الموضوعات التنموية، مثل الزراعة والري والصحة والمناخ وكذلك موضوعات التنوع البيولوجي والبيئة والمياه وبناء القدرات. كما تطرق لبحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة في القارة بما يُسرِع من وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد النيجيري عن سعادته باللقاء، وتقديره للجهد المبذول من جانب الوكالة في الإعداد لهذه الزيارة حتى تخرج بأفضل النتائج التي تعزز من مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. كما رحب بتطابق الرؤى في العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وإمكانية صياغة خطة عمل مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنسيق التعاون خلال المرحلة المُقبلة، خاصة في الموضوعات ذات الأهمية للقارة مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذه الموضوعات والمكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي.

في نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما لبحث أفضل السبل للمضي قدماً فيما تم بحثه من مجالات التعاون، وذلك بما يتسق مع امكانات وقدرات البلدين والعلاقات المتميزة بينهما.