تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن التباحث حول مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب السنغال فى مرحلة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
ناقش وزير الرياضة مع وزير الداخلية ترتيبات اللقاء المقرر إقامته بستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيرى مكثف؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين فى مباراة الذهاب بالقاهرة قبل مباراة العودة بالسنغال أخر مارس المقبل، كما تم التطرق إلى الحديث عن مختلف نواحي العملية التنظيمية، وكذلك فيما يتعلق بتولي شركة تذكرتي تنظيم التواجد الجماهيري داخل الاستاد.
وفى سياق أخر، وجه الدكتور أشرف صبحى مسئولي هيئة ستاد القاهرة الدولى بعدم استخدام الملعب الرئيسى بالإستاد، والبدء فى تجهيزه استعداداً للمباراة المرتقبة التى تنتظرها الجماهير المصرية فى مشوار التأهل إلى مونديال العالم لكرة القدم.
كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لمتابعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجهيزات وترتيبات إقامة المباراة، والحضور الجماهيري المنتظر للمباراة، وجميع التفاصيل المتعلقة باستعداد المنتخب والجهاز الفنى لتلك المباراة المصيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يتواصل مع وزير الداخلية بشأن ترتيبات مباراة مصر والسنغال المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.