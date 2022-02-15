نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ المنوفية يعتمد النتيجة بنسبة نجاح 77.04%

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل وبلغ عدد الحاضرين (83695) طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين ( 41 ) طالب وعدد الناجحين ( 34 ) طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ( 80% ) وتقدم للامتحان (5323) طالب وحضر (4873 ) طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان ( 13 ) طالب وعدد الناجحين ( 7 ) طلاب.
وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ (83) ألف و (839) طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .
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