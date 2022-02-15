/679558/كيف-تنتقمين-منه-بعد-خيانته-نصائح-رضوي-الشربيني-للسيدات

تشتهر الإعلامية رضوى الشربيني بأنها نسوية من الدرجة الأولى، وأنها متحيزة للنساء بشكل دائم، ذلك بسبب برنامجها الشهير «هي وبس» التي تعطي فيه نصائح للسيدات والبنات حوال كيفية التعامل مع أزواجهم أو أحبائهم وتثير الجدل بشكل كبير بعد تصريحاتها وتتكون حملة كبيرة من الهجوم ضدها من الرجال، لأنها تشجع كل سيدة أو بنت بأخذ حقها.

دوت الخليج يرصد لكم نصائح الإعلامية رضوى الشربيني للبنات بعد خيانة حبيبها لها وذلك خلال السطور القادمة.

نصائح رضوى الشربيني بعد الخيانة

- مفيش أي مبرر في الدنيا للخيانة حتى لو مقصرة وعندك مشاكل

- لما تعرفي انه خانك تستقبلي الخبر كالجبل وهتسيطري على نفسك

- بعدين تتكلمي معاه ومفيش حاجة اسمها "أنت"، في "أنا" أنا لا أقبل إني أتهان او تكلم عليا واحدة تانية، أنا ومابعدي الطوفان

- تبقي هادية وماسكة اعصابك وانتِ تفكري

- لازم يبقى معاكي دلائل مادية

- هتتكلمي مع حد أمين لا يكون امك او امه لازم تتكلمي مع حد أمين يكون عادل

- هتطلعي نص غضبك

- هتكتبي كل النقطة اللي انتِ عايزة تتكلمي معاه فيها

- تبقي منظمة اثناء المواجهة، مفيش مبررات خالص

- روح لواحدة تانية بس وخليك معاها بس متخونيش

- مقولتليش ليه ان أنا شكلي مش عاجبك مثلا منبهتنيش ليه

- وبكده تبقى خلصت عشان مفيش مبررات للخيانة مهما يكون

هجوم زوج منة عرفة على رضوى الشربيني

وفي سيق آخر، قد كتبت محمود المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال خاصية ستوري: «فشلت في حياتها الشخصية فعايزة الكل يبقى زيها مهو مش عيب الواحد يفشل يمكن غلط من الطرف الأول أو الثاني».

وتاب عمحمود: «أنا فشلت في تجربتين وبالطبع أخطأت في العديد من الأشياء؛ لأننا بشر ويناخد قرارات سريعة أحيانا، ولكن مش معناه أن الحب فاشل، خصوصا أن احنا بشر وبنغلط».

واضاف المهدي: «أنا جربت الوحدة وحقيق صعبة جدا واللي بيقول غير كدة بيبقي مش عايز يبين ده لحد، حبيب قديم أو زوج أو زوجة بس بجد أما بتلاقي حد بيحبك وبيكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا اخ ولا أب ولا صاحب متسمعوش كلام فاشل زي ده».