/679559/أحمد-السجيني-يجب-تحقيق-أفضل-نتائج-من-التعاون-بين-الري-والتنمية-المحلية

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة يولون أهمية كبيرة لكل مايتعلق باختصاصات وزارة الري، خاصة أنها تتداخل في تطهير الترع، والتعامل فى الأراضى المملوكة، والتي تقع تحت ولاية وزارة الرى والتعامل مع التنمية المحلية.

بروتوكول تعاون

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة، المحلية بمجلس النواب اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ، والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017 ، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية.

وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة ، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.

ولاية الري

قال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، إن الأراضي التي تقع تحت ولاية وزارة الري، ثم وتم ردمها وصدر بها كتاب دورى من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضى التى لا تستخدم الآن تمهيدا تقنينها، يأتي كأحد أهم الملفات التي يتابعها النواب.

وفي سياق مختلف كان قد ذكر المهندس أحمد السجيني عن تفاصيل الاجتماع وما تم من تطورات قانون الإيجار القديم، وقال السجيني انه كانت هناك مبادرة من رئيس الوزراء بدعوة عدد من قيادات البرلمان بغرفتيه من اجل الاشتراك مع الحكومة من اجل صياغة نصوص قانونية لحل هذا الملف للابد ، وهو ما يتوافق مع قناعات البرلمان في الوقت الحالي.