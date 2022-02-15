«هددوني بقتل جوزي».. شريفة ماهر تتصدر التريند بعد تصريحاتها القوية عن أبنائها

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تصدرت الفنانة القديرة شريفة ماهر تريند موقع البحث جوجل، بعد الاتهامات التي وجهتها لأبنائها بتهديدها بقتل زوجها والاستيلاء على أملاكها، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذها.

دوت الخليج يرصد تصدر الفنانة شريفة ماهر تريند جوجول بعد الاتهامات التي وجهتها لأبنائها.

ابنة شريفة ماهر تطالبها بالانفصال عن زوجها

قالت ماهر خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»: "ابنتي كأن حجر مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي.. قالتلي تطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة، عشان مش وزير زي والدها".

أبناء شريفة ماهر يهددوها بقتل زوجها

وتابعت متحدثة عن زوجها: «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني، ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل ابنتي أو تشويهها، كما هددنى بقتل زوجي".

شريفة ماهر تناشد السيسي لإنقاذها

واختتمت شريفة ماهرحديثها مناشدة السيسي: "كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكن صدمت واكتشفت أن مفيش ضمير.. ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان مليش غيره".

من جانبه، فتحت الفنانة شريفة ماهر النار على نجلها شريف، بسبب الخلافات التي نشبت بينهما نتيجة أمور الورث، مشيرة إلى أنه يفضل المال عليها وعلى أي شئ بالحياة

وقالت ماهر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم الإعلامية ياسمين عز: " ابني شريف عمري ما هرضى عنه لأن الجنيه عنده أهم من ربنا ومن أمه.. مسعور على الفلوس زي بتوع مسلسل الطوفان، ربنا هيجبلي حقي منهم كلهم ".

أزمة شريفة ماهر مع أبنائها

ولفتت إلى أن ابنتها "ناهد" استغلت قيامها بعمل توكيل لها، وتركتها في الشارع دون أي مبالاة.

وأكدت على أنَّها "رفضت اللجوء للمحاكم وفوضت أمرها لله وبدأت تعمل مرة أخرى وأنشأت العديد من الأبراج السكنية"، لافتة إلى أنَّ ابنتها "لم تسأل عنها لمدة 10 أعوام متواصلة".

وأوضحت أن "ابنتها عادت لمصالحتها لغرض في نفسها، وهو ما اتضّح بعد ذلك على الرغم من تحذيرات المحيطين بها، وتابعت: "كان هدفها الأساسي من مصالحتي هو الحصول على الأنتيكات التي اقتنيهتُا والتي تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه مصري".