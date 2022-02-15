/679574/خرج-وتألق-هلى-الأهلي-يعيد-أليو-بادجي-مرة-آخرى

يتواجد السنغالي أليو بادجي في صفوف نادي أميان الفرنسي بالدرجة الثانية، والذي يقدم أداء ولا أروع على الرغم من صغر سنه الذي يبلغ 24 عام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، في يناير لموسم 2020، لمدة أربع مواسم ونصف، من الدوري النمساوي عن طريق بوابة رابيد فيينا.

شارك أليو بادجي مع النادي الأهلي في 18 مباراة بالدورى المصرى، سجل 4 أهداف وصنع 6، وفى كأس مصر شارك في مواجهتين صنع خلالهما هدف، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد خلالهما ولم يسجل أي هدف.

يقدم السنغالي أليو بادجي موسم قوي مع فريقه الحالي أميان الفرنسي، بالمشاركة في 16 مباراة في الدوري بالقسم الثاني، وتسجيل 10 أهداف، وصناعة 6 فرص محققه.

حقق النادي الأول فوزاً كبيراً علي فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للأندية حيث انتهت المباراة لنتيجة اربعة أهداف مقابل لاشئ للشياطين الحمر، وحصد البرونزية الثالثة كأفضل ثالث نادي فى العالم.

فيما من ناحيه اخري تعتبر هذه الميدالية البرونزية المرة الثالثة في تاريخ النادي الأهلي، والثانية علي التوالي بعد موسم 2020-2022.

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.

قرعة الكونفدرالية موسم 2021

المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر".

المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني".

سبب رفض حضور جماهيري بملعب الهلال

وكشف معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إن موافقة الكاف على إقامة مباريات دور المجموعات على استاد الهلال لم تتضمن إقامة المباريات بحضور جماهيري، وأوضح الشاعر إلى أن هناك بعض الشروط التي أشار اليها تقرير محمد سيدات، يجب استكمالها حتى يتم السماح لملعب الهلال بالحضور الجماهيري في منافسات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.