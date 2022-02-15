/679578/وزير-الرى-يعرض-تأثير-التغيرات-المناخية-و-تحديات-الجفاف-و-السيول-على-نواب-محلية-البرلمان

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مؤكدا أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، مشيرا إلى أن شرق أفريقيا يشهد جفاف في مناطق عديدة.

وزير الرى : ندعم التنمية في افريقيا و لسنا ضد بناء السدود و لكن نطالب باتفاق قانوني ملزم

وقال وزير الري: نستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة، ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، مؤكدا تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض.

وأضاف عبدالعاطي: لا شك أن التغيرات المناخية تتسبب في تلوث المياه.

وبشأن السدود في أفريقيا، جدد وزير الري التأكيد على أن مصر تدعم التنمية في القارة، ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية، متابعا: ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

وزير الرى: خسرنا ما يقرب من ٢ مليون فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد عبدالعاطي، أن المتابعين للتجربة المصرية في ترشيد استخدام المياه يشيدون بها، قائلا: الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام ٢٠١٦ والتنمية على ساحل البحر المتوسط والأحمر .

وحذر وزير الموارد المائية والري، من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية، قائلا: خسرنا ما يقرب من ٢ مليون فدان بسبب التعديات على الاراضي الزراعية، وهذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة، لذلك لابد من تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرد تراجع كثيرا.