/679579/أول-تحرك-برلماني-بشأن-ارتفاع-أسعار-الهواتف-المحمولة-في-مصر-نتاج-احتكار-الأسعار-دون-رقابة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الموبايلات، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب أو مراقبة.

دوت الخليج

وأضاف الجاهل، قوائم الأسعار التي أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار شهدت ارتفاعا في الأسعار ما بين 10 و12%، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15 الى 20%، مما أدى إلى الزيادة المبالغ فيها فى الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل في مصر تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم فى الاسعار دون رقابة أو رقيب.

وأكمل عضو مجلس النواب،أن مكاتب الموبايل تضيف الضريبة أو الفائدة على هامش الربح الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه في الموبايل الواحد، و الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للأسف الشديد لا يراقب هذه المكاتب او التوكيلات ويتركها تتحكم فى الأسعار دون رقابة او رقيب.

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر

وأردف هشام الجاهل: بعض الهواتف تصل فروقات أسعارها إلى 5 و7 آلاف جنيه، بالمقارنة بنظيرهم الإماراتي والسعودي والكويتي على سبيل المثال، كما أن مكاتب الوكلاء للهواتف المحمولة يسعرون الأجهزة أغلى مما يسعروها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج.

وحذر عضو مجلس النواب، أنه إذا استمر الحال على هذا الوضع سوف يكون هناك سوق سوداء للمحمول، وستنتشر عمليات تهريب الموبايلات بالإضافة الى ظهور الأجهزة المغشوشة.

وطالب الجاهل، بتشديد الرقابة على مكاتب المحمول ووكلاء الموبايلات فى مصر لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار فى مصر، كما طالب تقليل اسعار بيع الموبايلات مع فتح الاسواق لزيادة المنافسة بين الوكلاء والمكاتب ومنافذ البيع للموبايلات.

كما طالب عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام بعمله في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات والوكلاء ومكاتب البيع.