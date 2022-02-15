النائب أحمد فتحي يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نادي الشمس لمناقشة قانون حقوق المسنين.. صور

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قام النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعقد جلسة نقاشية مع لجنة الحكماء من كبار السن بنادي الشمس حول قانون حقوق المسنين.

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وأوضح فتحي، خلال اللقاء، أن الهدف من هذا اللقاء هو خلق حالة من الحوار المجتمعي بين نواب الشعب واصحاب الشأن لأخذ مقترحاتهم وارائهم وتوضيح بعض النقاط التي تخص مشروع القانون، مشيرا إلي أنه ومن المتوقع استمرار جولات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون حقوق المسنين للوصول لأفضل المقترحات و الحلول.

النائب أحمد فتحي يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نادي الشمس لمناقشة قانون حقوق المسنين

و قد وضح أعضاء النادي من كبار السن عدد من النقاط الهامة كتوفير الرعاية الصحية الشاملة، دعم الدواء، اهمية توفير دور رعاية متكاملة و المراقبة علي الخدمات المقدمة لكبار السن وعدد من المقترحات الأخرى

و قد تم اللقاء بالتنسيق مع لجنة الحكماء بالنادي وعلي رأسها الأستاذ مصطفي فهمي و اللواء هشام عبد الرازق.

وكان قبلها قد حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، علي حضور حفل افتتاح العرض المسرحي "كنز الدنيا"، الذي يخوض بطولتها عدد من الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

العرض المسرحي كنز الدنيا

وأعرب فتحي، خلال تصريحات له اليوم، عن سعادته بدعوة وزارة التضامن لحضور هذا العرض المسرحي الرائع الذي يتم تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي، مشيدا بمجهود الفنان أشرف عبدالباقي مخرج المسرحية الذي اصبح له دور كبير في الفترة الأخير في اكتشاف كوكبة من النجوم، كما أنه حقق إنتعاشة مسرحية في مصر والوطن العربي.