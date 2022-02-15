عاجل- الأخدود العلوى.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات شديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وصرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ظاهرة الأخدود العلوى

وأشارت إلى أن "الأخدود العلوى" امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحبا دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس، مؤكدة أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية فى الطقس على كافة الأنحاء، مصاحبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وعن الظاهرة، قالت إنها تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومى الجمعة والسبت.

طقس نهاية الأسبوع

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ابتداء من يوم الجمعة 18 فبراير حتى يوم الأحد 20 فبراير.

وتوقعت أن يشهد يوم الجمعة، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وسيناء تمتد خفيفة إلى الوجه البحرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما يوم السبت، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فى حين يشهد طقس يوم الأحد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أيضا.

وترصد النماذج العددية حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس من الجمعة حتى الأحد، تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وانخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية عن الحالة المرتقبة.