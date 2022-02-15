الأيام البيض.. أفضل الأعمال لثواب مضاعف

جدة - نرمين السيد - صيام الأيام البيض

وبحسب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فإن من واظب على صيام الأيام البيض، كانت له كصيام الدهر، وذلك لكا جاء عن ابن ملحان القيسى، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود].

ومن أفضل الأعمال التى يجب على المسلم أن يحرص عليها فى الأيام البيض، الأشهر الحرم هى قراءة القرآن الكريم، إذ تعد من أعظم العبادات التى يتقرَّب بها العبد إلى الله، وهى من الأعمال الصالحة التى حثَّنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على فعلها، ودلَّنا على عظيم أجرها.

أفضل الأعمال

وقد كان السلف الصالح يجتهدون فى العبادة فى تلك الأشهر؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفى هذا قول أبى بكر البلخى: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقى الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".

صيام رجب

وعن حكم الصيام فى شهر رجب، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم؛ لما اختصت به من الفضائل من بين باقى الأشهر بعد شهر رمضان، وقد ورد فى سنن أبى داود بسنده عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها –رضى الله عنهما- مرفوعا: «صم من الحرم واترك».

وفى سنن النسائى عن أسامة بن زيد -رضى الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان..»، كما قال الشوكانى: (ظاهر قوله فى حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به).

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وأكد مركز الأزهر أن الصوم فى رجب مباح، بل مستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أى عبادة- فى أى وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه، والله أعلم.