مدير وكالة الطاقة الدولية:  مستعدون لمساعدة مصر فى تنظيم مؤتمر COP27 

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بفاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية لبحث التعاون المشترك وإمكانيات الوكالة للمشاركة فى قمة تغير المناخ (COP27) والتى تستضيفها مصر نهاية العام الجارى بشرم الشيخ من خلال تقديم الدعم الفنى والخبرة فى تحويل الطاقة وذلك على هامش معرض مصر الدولى للبترول.





وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أن مصر على أتم استعداد لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقبلة وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء كما توجد 3 لجان تعمل حاليًا وهى لجنة سياسية فنية وأخرى تنظيمية ولوجستية ولجنة خاصة بالماليات ويقوم برئاسة المؤتمر والتنسيق له وزيرا الخارجية والبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر على الجانب الوطنى لديها استراتيجية وطنية للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخى وتعمل على تحديث وتطوير مساهماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات ونعمل أكثر على تطوير الطاقة المتجددة ولدينا استراتيجية الهيدروجين الأخضر بقيادة وزير الكهرباء والطاقة، مضيفة أننا نود أن نطلق مبادرة أو مبادرتين حول التحول للطاقة حيث بحثت إمكانية تطوير ذلك من خلال تقديم الدعم الفنى والخبرة.

كما أكدت وزيرة البيئة، أننا نهدف فى مؤتمر تغير المناخ (COP27) تنفيذ قرارات جلاسكو من الشركاء وتحقيق أهداف التكيف، والعمل على دعم الدول النامية فى إفريقيا بمساعدة الدول المتقدمة من خلال التمويل.

من جانبه أشاد فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، باختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) لتمثيل إفريقيا، مبديا استعداد الوكالة لمساعدة مصر فى تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام وتقديم الدعم الفنى والخبرات لمصر فى الموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه خلال قمة المناخ القادمة (COP27) سيكون الهدف هو وضع بعض الاستثمارات فى مجال التكييف.