محافظة القليوبية: نتيجة الشهادة الإعدادية ما زالت فى الكنترول

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ما زالت فى مرحلة الرصد فى الكنترول.



جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ما زالت فى مرحلة الرصد فى الكنترول. وأوضحت المحافظة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم إعلان موعد النتيجة.

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