وفد متعدد الجنسيات يزور «آثار تل العمارنة» بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التى تزخر بها.





وقال المحافظ، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفد سياحى متعدد الجنسيات من دول هولندا وكولومبيا وألمانيا وإنجلترا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة.

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