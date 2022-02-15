بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2021-2022 بنسبة نجاح 79.38٪، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، وحضر الامتحانات 22940 ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة.





كما اعتمدت المحافظ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح 100٪ وأيضا الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.3٪. فيما وقد تقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. ويمكن الاطلاع على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

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