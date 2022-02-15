وزير الخارجية يلتقى المفوض الأوروبي للجوار والتوسع ببروكسل

التقى وزير الخارجية سامح شكري المفوض الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي" ببروكسل، حيث تم تناول سبُل تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والتعاون في مجال مكافحة التغير المُناخي ودعم التحول الأخضر في مصر.

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