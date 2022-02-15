نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز شقق التمويل العقاري 2022 سكن مصر ودار مصر وجنة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز شقق التمويل العقاري. بدأ اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 اجراءات التسجيل لحجز الوحدات السكنية وإتاحة كراسة الشروط للوحدات السكنية المجهزة للاستلام الفوري للموطنين متوسطي الدخل، فقد جاءت هذه المبادرة ضمن مبادرات البنك المركزي المصري للتمويلات العقارية بفائدة 3% متناقصة و 8% متناقصة، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. ودعم التمويل العقاري.

حجز وحدة سكنية صندوق التمويل العقاري

نتج الطرح من التعاون بين كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والوحدات السكنية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 مشروعات وهي:

سكن مصر.

دار مصر.

جنة Janna.

بحيث يكون التسجيل متاح في الفترة الأولي من 15 فبراير حتي 8 مارس 2022 للمتقدمين بالإعلان السابق ولم يقومو بتسجيل الوحدة أو سحب مقدم جدية الحجز حتي الآن، و الفترة الثانية من 17 مارس حتي 24 مارس 2022 لكافة المتقدمين الجدد.

رابط التسجيل في شقق التمويل العقاري

توفرت فرصة التقديم لطلب الحجز في الوحدات السكنية لشقق سكن مصر، ودار مصر، وجنة، عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعلي من يرغب في تسجيل حساب خاص للحجز علي البوابة الإلكترونية اتباع خطوات التسجيل في شقق التمويل العقاري الأتية:

ابدأ بالدخول علي الموقع الرسمي لصندوق التمويل. اضغط علي أيقونة حجز وحدات دار مصر، سكن مصر، جنة. ستعرض لك كراسة الشروط 2022 وبإمكانك طباعتها للإطلاع علي كافة الشروط واجراءات التسجيل والتفاصيل الكاملة عن بيانات الوحدات السكنية المطروحة.

خطوات إنشاء حساب للحجز علي موقع التمويل العقاري

في حالة عدم وجود حساب خاص بك يتمكن المتقدم من إنشاء حساب والمتقدم هو صاحب الطلب المسدد لإيصال جدية الحجز، والموقع علي استمارة حجز الوحدة السكنية بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول علي الرابط الرسمي للتمويل العقاري التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي. أعلي الصفحة يسارا اضغط تسجيل مستخدم جديد. سيطلب منك ملئ بيانات شخصية وتتضمن رقم الهاتف الخاص بك. بعد الانتهاء ستصلك رسالة قصيرة sms علي هاتفك تتضمن كود، قم بنسخ الكود ثم لصقه علي الموقع في مكانه المخصص لتتم عملية التسجيل وتبدأ في خطوات التقديم بملء استمارة البيانات الخاصة بالعمل والحالة الاجتماعية والسكن وبيانات الزوج والزوجة إن وجدت وفقا لما تم تسجيله باستمارة الحجز. يتم أرفاق المستندات المطلوبة لاجراءات الحجز في ملف واحد في صورة بي دي أف pdf. بعد الانتهاء من تحميل تلك المستندات، سيتم نقلك إلي صفحتك الشخصية ومع ظهور رسالة ” تم إرسال طلبكم بنجاح “.

4 خطوات لاختيار الوحدة السكنية من رابط حجز شقق التمويل

من خلال كراسة الشروط يقوم المتقدم بالطلاع علي تفاصيل الوحدات المطروحة بالأكواد، ويقوم بتحديد الوحدة السكنية بالمدينة المطلوبة. يبدأ صاحب الطالب بالدخول إلي حسابه الخاص ويضغط أيقونة ” طلباتي “، ثم ” حجز الوحدة “، سيظهر لك المشروع المقدم إليه. الآن قم باختيار المشروع والمدينة وفقا لكود الحجز المختار. بعد انتهاء اختيار الوحدة المرغوب فيها بالمدينة المطلوبة، يتم نقلك إلي صفحتك لتظهر لك رسالة ” تم الاختيار بنجاح”. وفي هذه الحالة تقدم أصول المستندات المطلوبة إلي جهة التمويل بعدما يتم تحويل الملف إليها.

شروط التسجيل في الوحدات السكنية التابعة للمبادرة

بعد الاطلاع علي كراسة شروط دار مصر 2022، أو كراسة شروط سكن مصر 2022، أو كراسة شروط جنة 2022، يشترط للتسجيل في شقق مبادرة الإسكان الاجتماعي دفع مصروفات التسجيل، ومبلغ تحت مسمي مبلغ مقدم جدية الحجز خلال الفترات المشار إليها.