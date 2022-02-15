/679582/التشكيل-الرسمي-لغزل-المحلة-والمقاولون-العرب-لمواجهة-اليوم

يدخل فريق غزل المحلة مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل غزل المحلة

في حراسة المرمي: عمروشعبان

في خط الدفاع: محمد فتح الله- محمد بازوكا- معاذ الحناوي

في خط الوسط: هاني عادل –أحمد النادري- أشرف سيد –إيهاب سمير

في خط الهجوم: هشام عادل – عبده يحيي –باولن فوافي

تشكيل المقاولون العرب

في حراسة المرمي: حسين شاهين

في خط الدفاع: أمير عابد –محمود عزت –فروقا نور الدين – أحمد عدب العزيز زيزو.

في خط الوسط: أحمد عفيفي – عماد فتحي – محمد مجلي – أحمد الشامي

في خط الهجوم: لويس إداور- إماد نياس

احداث مباراة المقاولون وسموحة

افتتح عماد فتحي لاعب المقاولون العرب، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وجاء ممادو نياس بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعون.

رد فريق سموحة بأول أهدافه في المباراة، في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق أحمد رمضان بيكهان،/ الظهير الأيمن للفريق السكندري

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والمقاولون العرب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة.