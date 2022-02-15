قبل عرضه في مهرجان Lift-off Sessions السينمائي.. تعرف على قصة فيلم «زينة»

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ينطلق عرض الفيلم القصير زينة للمخرج أيمن عبد الحميد ضمن فعاليات مهرجان Lift-off Sessions السينمائي، والذي تنطلق عروضه عبر شبكة الإنترنت في الفترة من 14 حتى 28 فبراير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم زينة في مهرجان Lift-off Sessions السينمائي

مهرجان Lift-Off sessions

يُعد مهرجان Lift-Off Sessions منصة لعرض الأفلام شهرياً عبر شبكة الإنترنت، إذ يهتم بعرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تنتمي إلى العديد من الثقافات والبلدان حول العالم.

أحداث فيلم زينة

تدور قصة الفيلم حول زينة وهي فلاحة مصرية تعاني من عدم القدرة على الإنجاب، وتتعرض لعدد من الضغوط من زوجها وأسرته بسبب جهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتضطر إلى اللجوء للخرافة وطرق مختلفة كي تستطيع الإنجاب.

أبطال فيلم زينة

فيلم «زينة» بطولة نخبة من نجوم الفن أبرزهم: هاجر الشرنوبي، محمد علي، إسلام السعيد، أمل عيد، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، والعمل من تأليف وإخراج أيمن عبد الحميد.

معلومات حول مخرج فيلم زينة

الجديد بالذكر لان أيمن عبد الحميد، أخرج عدد من الأفلام القصيرة مثل سقوط، وكارت أحمر الحاصل على جائزة آفاق لأفلام الفيديو عام 2013 ، وعمل مساعد مخرج بعدد من الإعلانات والمسلسلات التليفزيونية مثل الخانكة وأرض جو.

هاجر الشرنوبي تتألق في مسلسل نقل عام

فيما شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي مؤخرًا في مسلسل «نقل عام»، بطولة كل من: محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، أحمد بدير، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز، هاجر الشرنوبي، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، دينا، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

وأشات الفنانة القديرة سميحة أيوب بأداء الشرنوبي في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "سعيدة جدًا بتجسيدك لشخصيتك في كل مشهد عملتي بالمسلسل، وانتي كمان جذابة الواحد عايز يشوفك طول الوقت على الشاشة".

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، وهو الدور الذى يلعبه الفنان محمود حميدة و يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته الفنانة سوسن بدر ووالدته سميحة ايوب.