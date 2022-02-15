/679587/موعد-حلقة-ديانا-كرزون-في-برنامج-معكم-منى-الشاذلي

تحل المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والتي ستعرض غدًا الأربعاء، وتذاع قناة cbc، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم حلول المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

ديانا كرزون في معكم منى الشاذلي

سيتم عرض حلقة فريدة من نوعها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، و الذي تتحدث فيه ديانا كرزون عن أسباب إختفائها من الوسط الفني بسبب انشغالها بالحمل وولادة طفلتها الأولى التي اختارت لها اسم “سلمى”، كما تكشف ديانا كرزون تفاصيل خاصة عن زوجها معاذ العمري وقصة الحب التي جمعتهما، وكواليس حفل الزفاف الذي أقيم خلال جائحة كورونا، وكيف اضطرت لإقامة حفل بدون أن تعزم أي أحد.

كما تتحدث أيضًا المطربة ديانا كرزون عن مشاركتها فى برنامج اكتشاف المواهب “سوبر ستار العرب”، وتكشف سر تفكيرها في إنقاص وزنها بعد فوزها بهذا اللقب.

وتقدم المطربة الأردنية باقة من أجمل الأغاني لعدد من نجوم الزمن الجميل، بالإاضافة إلى أغنياتها الخاصة وأغانى من التراث الأردني داخل استوديو معكم منى الشاذلي، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

معلومات عن ديانا كرزون

هي من مواليد يوم 30 أكتوبر لعام 1983، وتعتبر مغنية أردنية من أصل فلسطيني، وقد حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

ولدت ديانا في الكويت ولكن نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقي وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقًا، وهي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء “زين، هيا، داوود”، كما حصلت ديانا على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية، وقد أُشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة، وقد أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري، وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياًفي يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى “سلمى” والتي تعتبر السبب الأساسي في إبتعادها عن الفن.