/679591/ابراهيم-عسكر-صندوق-مكافحة-الأدمان-قدم-خدمات-علاجية-لأكثر-من-13-ألف-مدمن-في-شهر-يناير

قال الدكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الأدمان، ان صندوق مكافحة وعلاج الأدمان قدم خدمات علاجية لاكثر من 13 ألف 200 سواء مريض جديد اومتابع بالمجان، مؤكدا على ان هذا الرقم هو من الأرقام الهامة والرائعة ، مشيرا الى وجود 28 مركز علاجى منتشرين على مستوى 17 محافظة و يقوموا بتقديم العلاج بالمجان للجميع وفى سرية تامة.

دوت الخليج

جهود صندوق مكافحة وعلاج الأدمان فى المناطق المطورة

واشار الدكتور ابراهيم عسكر، عبر مداخلة هاتفية على برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز،الى انه يوجد ما يقرب من 980 مريض جديد ومتابع خلال شهر يناير من المناطق المطورة ، مشيدا بجهود الصندوق فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات والتى افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا الى وجود الصندوق فى تلك المناطق ما بين مقرات وعيادات وتقديم برامج وقائية بشكل كبير

واوضح الدكتور ابراهيم عسكر ان العدد الاجمالى لمن تلقى العلاج بالمجان بعد حوالى سنة من وجود الصندوق فى المناطق المطورة وصل الى ما يقرب من 8 الف و800 مريض ، مشيرا الى ان هذه الارقام تؤكد على ان جهود الصندوق فى تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية تأتى ثمارها وبالأرقام.

المناطق والفئات المستهدفة لخدمات صندوق مكافحة وعلاج الأدمان:

أكد على اهمية الدراسة المسحية القوية التى قام بها الصندوق عام 2021 لتحديد المناطق المستهدفة، وتم اعلان نتائج تلك الدراسة امام الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا ان نتائجها كشفت عن وجود محافظات بعينها ومناطق داخل تلك المحافظات تمثل بئر للتعاطى وادمان المواد المخدرة، وبالتالى يتم تكثيف العمل والبرامج داخل تلك المناطق

واضاف ان الصندوق يقوم بتكثيف العمل مع الفئات المستهدفة، مشيرا الى قانون الكشف المبكر على الادمان و سعى الصندوق للكشف و عمل التحاليل على مستوى الجمهورية لكل العاملين بالجهاز الادارى للدولة، مشيدا بانجازات الصندوق فى تقديم برامج اعلانية كبيرة للتوعية وتقديم مبادرة القرار قرارك والتى كانت تستهدف الموظفين فى مكاتبهم داخل المصالح الحكومية على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين وحدات التطوع على مستوى المحافظات والجهات المعنية بهذا الأمر

أكد على اهمية وجود صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بشكل وبصفة مستمرة فى المناطق المستهدفة بناءا على توجيهات وزيرة التضامن نيفين القباج، موضحا ان وجود مقرات وعيادات اعطت تقة وامان للمرضى ، مما ادى الى زيادة فى عدد المتقدمين لتلقى خدمات علاج الأدمان بالمجان

طرق التواصل مع الصندوق لتلقى العلاج

واوضح ان من يريد ان يتلقى خدمات علاجية للادمان وبالمجان عليه ان يتصل على الخط الساخن وهو 16023، مشيرا الى ان من خلال هذا الرقم يتم تقديم الخدمة العلاجية بالمجان وفى سرية تامة على مستوى 28 مركز علاجى