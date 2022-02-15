بناء علي طلب إحاطة داليا السعدني.. آثار النواب تتفقد مسجد مغلطاي بالحسين (صور) 

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قامت لجنه الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، بتفقد مسجد مغلطاي الجمالي والذي كانت قد تقدمت به النائبة داليا السعدني وتم مناقشته في اللجنه في وقت سابق.

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واستمعت اللجنة من مسؤلي وزارة الأوقاف والآثار والترميم.

وطالبت النائبة داليا السعدني، بتحديد وإعلان ميعاد محدد لبدء تطوير وصيانة المسجد بعد صدور قرار اسناد وإعداد المقايسة الخاصة بالمسجد.

آثار النواب تتفقد مسجد مغلطاي بالحسين

واصطحب اللجنة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لشرح ما جاء في طلب الإحاطة الخاص بالنائبة داليا السعدني فيما يخص إغلاق وعدم تطوير مسجد مغلطاي في حي الحسين.

وجاء في طلب الإحاطة تطوير مسجد الأمير مغلطاي بشارع قصر الشوق- خلف مسجد الحسين بمنطقة الجمالية، علما بأنه مغلق منذ فترة، ويقوم المصلين بافتراش الشارع لأداء الفرائض.

ويشارك في الزيارة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنه والنائبة داليا السعدني والنائب تامر عبد القادر.

كما قامت اللجنة بتفقد أعمال التطوير والصيانة لمسجد الحسين واستمعت اللجنة لشرح وافي من الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن أعمال التطوير والصيانة في المسجد كما تفقدت اللجنة أروقة مسجد الحسين والساحة الخاصه به.

كما استمعت اللجنة لشرح وافي من الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة وقام بعرض وافي لشرح محتويات مسجد الحسين.