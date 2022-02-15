/679595/حماة-الوطن-نسعى-لتمثيل-الحزب-بالصورة-اللائقة-في-الانتخابات-المحلية-المقبلة

استقبلت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة وفد الأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية برئاسة اللواء أحمد عبد الرحيم وذلك ضمن الخطة الموضوعة لزيارة مختلف محافظات مصر بتوجيه الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وبتعليمات اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب وتنظيم الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحماة الوطن.

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كان في استقبال الزيارة اللواء حامد هدهد أمين التنظيم وعصام نحمده الأمين المساعد لأمانة الجيزة و طارق الناظر امين المجالس المحلية بالجيزة.

وشدد اللواء أحمد عبد الرحيم أمين الأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية بالحزب، علي ضرورة الاستعداد علي اكمل وجه للتمثيل المشرف لحزب حماة الوطن في المجالس المحلية القادمة.

حماة الوطن: نسعى لتمثيل الحزب بالصورة اللائقة في الانتخابات المحلية المقبلة

وتابع أمين الأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية بالحزب: نحن على وشك الانتهاء من البرامج التأهيلية للراغبين في الترشح للمجالس المحلية تحت مظلة حزب حماة الوطن، مؤكدا علي ضرورة العلم التام بحقوق وواجبات عضو المجلس المحلي ضاربا بعض الأمثلة التطبيقية لطريقة العمل داخل تلك المجالس لكي تحقق المرجو منها في دفع عجلة التنمية المستدامة في كافة الوحدات القاعدية من أصغر قرية الي أكبر مدينة داخل مصر وذلك وفقا لرؤية وتوجهات القيادة السياسية.

وأوضح أحمد أبو زيد مساعد أمين الأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية لشئون التنظيم في كلمته، عن أهم التعريفات للفئات التي ستمثل داخل قائمة المجلس المحلي القادم والنظام الانتخابي والإشارة الي النسب التي يجب مراعاتها لكل فئة كما تم مناقشة وعرض لأهم البنود الخلافية في مسودة قانون الإدارة المحلية والذكاء السياسي المطلوب لإدارة تلك المجالس بما يعود بالنفع على المواطن.

كما تطرق المهندس تامر الشابوري رئيس قطاع القاهرة الكبري و المتحدث الرسمي للامانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن إلي ضرورة انكار الذات والتكاتف بين جميع أعضاء الحزب والعمل كفريق عمل وذلك لتمثيل الحزب بالصورة اللائقة متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وفي نهاية الزيارة نقل اللواء أحمد عبد الرحيم تحية قيادات حزب حماة الوطن لكل الحضور كما أكد علي ضرورة العمل الدؤوب والتقييم المستمر للعمل داخل الأمانة وضرورة الالتزام بالتوصيات التي تصدر في هذا الشأن.