/679596/موعد-حلقة-خالد-عجاج-ومحمد-دياب-مع-أمير-كرارة-في-سهرانين

يحل كلًا من المطرب خالد عجاج والفنان محمد دياب ضيفين على برنامج “سهرانين”، الذي يقوم بتقديمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ويعرض يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع الجاري، والذي يتم عرضه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم حلول كلًا من المطرب خالد عجاج والفنان محمد دياب ضيفين على برنامج “سهرانين” مع أمير كرارة.

خالد عجاج ومحمد دياب في “سهرانين”

وخلال هذا اللقاء الفريد من نوعه يتحدث النجمان عن مسيرتهما الفنية، وبدايتهما في عالم الفن والغناء، وأبرز المواقف الطريفة التي حدثت لهما في حياتهما الشخصية والمهنية، وذلك فضلًا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني، كما يتشارك دياب وعجاج تقديم العديد من الفقرات الغنائية على مسرح “سهرانين”، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو.

ويتم بث برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في موسمه الجديدعلى قناة ON، وذلك في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

معلومات عن خالد عجاج

ولد خالد عجاج يوم 23 يوليو عام 1962، وهو مغني مصري ولد في مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية حصل على بكالوريوس معهد الخدمة الاجتماعية، ثم بدأ بعدها مشواره الفني في الغناء الشعبي عندما غنى أغنية “شكى..حكى..بكى” ثم أتبعه بألبوم “من فضل حضرتك” الذي أصدره عام 1993، وكان بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري ثم تحول إلى الغناء الشبابي الذي يساير العصر، بعدها اعتمدته الإذاعة المصرية مطربًا بها، بعد أن أعاد غناء أغاني لمطربين قدامى مثل “وحشتنى” للمطربة سعاد محمد، و”مابيسألش عليا أبدا” للمطرب الشعبي الراحل محمد عبد المطلب.

ويعتبر خالد عجاج صحاب طابع محدد في الغناء يجمع ما بين الشجن والشعبي، من أهم أعماله في ناس التي حققت له الشهرة عربيًا: “يــوم” و “على قد حالي” و “بنت الحتة”، و“وحشتني”، و “أصعب حب”، و”ولادمعة” و “وحداني” و “حقيقة واحدة”، وقد تعاون فيهم مع شعراء وملحنين كبار مثل بهاء الدين محمد ومصطفى كامل، وكما قد أنتجت له شركة فري ميوزيك معظم ألبوماته الشهيرة.