/679598/وزير-الرى-للنواب-وجدنا-انتريه-و-حيوانات-نافقة-في-الترع-و-لاتهاون-مع-الإهمال

قال د محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الرى ان هناك تحركات لحل مشكلة القمامة حول الترع و المصارف من المنبع.

دوت الخليج

مشاكل تراكم القمامة

و لفت خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بالمجلس " لدينا تجربة في الشرقية من خلال تخصيص مكان لتجميع القمامة من المنبع، مشددا على ضرورة التوعية بخطورة القاء المخلفات في الترع قائلا " و جدنا انتريه و حيوانات نافقة و هذا لا يليق مطلقا و اذا قررنا تطبيق فكرة التغطية فالتغطية مكلفة جدا.

و تابع الوزير " يجب ان نفكر جميعا في الحلول و هناك تنسيق مع وزارات الاسكان و التنمية المحلية و البيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات. و ردا على اسئلة النواب حول الاهمال في هذا الملف قال الوزير " انا مبسكتش و لا تهاون مع الاهمال”.

كما مازح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، النائب بولاق الدكرور محمد الحسينى،:" انت من بولاق الدكرور وانا من السيدة زينب يعنى ولاد بلد زى بعض وعايشين المشاكل دى وانا روحت بولاق الدكرور وهزورها تانى قريب".

واعترض الحسيني على بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.