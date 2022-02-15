/679599/خبير-سياسى-مشاركة-السيسى-بالقمة-الأوربية-الأفريقية-تؤكد-قوة-مصر-على-الخريطة-الدولية

قال الدكتور طارق فهمى، محلل وخبير سياسى، ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأوربية الأفريقية فى بلجيكا تؤكد على الحضور المصرى فى الخريطة الدولية العالمية، مؤكدا ان تلك المشاركة ترسل رسالة الى العالم وهى ان الدولة المصرية تمثل القارة الأفريقية ، موضحا ان العلاقات بين مصر والدول الأوربية مثل فرنسا وألمانيا جيدة جدا.

دوت الخليج

الدولة المصرية تمثل القارة الافريقية فى القمة الأوربية الأفريقية

وأكد الدكتور طارق فهمى، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد على اهمية مشاركة الرئيس فى هذه القمة، حيث تنقل تلك المشاركة رسالة الى الأوربيين وهى ان الدولة المصرية حاضرة فى قلب التفاعلات الأوربية الافريقية، مؤكدا ان حضور الرئيس سوف يعطى زخم لهذه القمة وان الدولة المصرية داعمة بصورة كبيرة لمثل هذه اللقاءات والقمم

واشاد بجهود اجهزة الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى السنة التى ترأسة فيها الدولة المصرية للاتحاد الأفريقى، مشيرا الى انعقاد العديد من اللقاءات الخاصة بمنتديات افريقية-روسية وصينية والمانيا فى ذلك الوقت، مؤكدا على ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى محصلة وتتويج للجهود المصرية سواء على الدبلوماسية الرئاسية او وزارة الخارجية قائلا انه كان من الضرورى حضور الرئيس فى هذه القمة لانها فكرة مصرية تم تطوريها ، مؤكدا على حرص الرئيس للتواصل مع الأوربين لتمثيل القارة الأفريقية.

مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الاوربية الافريقية

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تواجه صباح اليوم الثلاثاء الى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى القمة الأوربية الافريقية فى دورتها السادسة، والتى سوف تنعقد على مدار يومين 17 و18 فبراير فى مقر الاتحاد الاوروبىى تحت عنوان اوروبا-وأفريقيا قارتان برؤية مشتركة حتى2030، وسوف تتضمن تلك القمة مباحثات ونقاشات لتحديد التوجهات السيساسة والاستراتيجية بين القارة الأوربية والقارة الأفريقية.