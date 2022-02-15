/679600/أسما-إبراهيم-تعلن-عن-مفاجأة-بخصوص-برنامجها-حبر-سري

أعربت الاعلامية أسما ابراهيم عن سعادتها بنجاح برنامجها الفني الجديد باسم «حبر سري»، لافتة إلى أن البرنامج حقق نجاحًا ساحقًا منذ انطلاق عرضه على شاشة التليفزيون المصري.

دوت الخليج يرصد مفاجأة برنامج حبر سري، الذي فجرتها مذيعته أسما إبراهيم.

أسما إبراهيم تفجر مفاجأة عن برنامج حبر سري

وكشفت عن وجود عدة مفاجأت سيقدمها البرنامج خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشارت أسما إلى أن نجاح البرنامج يعود بالتاكيد لتوفيق ربنا في البداية و فريق العم الذي كانوا بمثابة كتيبة تعمل ليل ونهار لإظهار البرنامج بشكل مختلف ومميز عن غيره من البرامج الفنية.

كما أرجعت الفضل إلى المخرج الكبير ميلاد آبي رعد في نجاح البرنامج، واصفة إياه بأنه صانع نجوم.

أسما إبراهيم تعرب عن سعادتها بنجاح برنامجها حبر سري

كما أعربت أسما عن سعادتها بردود الأفعال الجماهيرية حول البرنامج وأيضا النجوم الذين حلوا ضيوفًا علي الحلقات أشادوا بفورمات الحلقات.

وعقبت على حصول البرنامج علي جائزه افضل برنامج فني في 2021 ، قائلة إنها سعيدة أن البرنامج نال اعجاب الجمهور المصري والعربى، وهو النجاح الذي لمسته علي لسان الجمهور المصري والعربى في الشارع .

راغب علامة ببرنامج حبر سري

هذا وقد حل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفًا على البرنامج وفجر العديد من التصريحات أبرزها:

- النساء بتحب أعمالي وكلمات أغنياتي، أحب كوني مطرب للمرأة.

- الستات كانوا مصدر سعادة ومش جرح، وفى ستات قدروا يخدعوني واتخدعت طبعا في الثقة.

- ارتبط بنساء كتيرة همهم الشهرة والمال والحب الزائد، وتعرضت للأذى نفسيا وماديا بسبب تلك العلاقات.

- أسعد جدا لما بيجي راجل بيطلب مني إن مراته تتصور معايا وبيقولي مراتي بتحبك.

- آخر مرة واحد قالي بص لو مباستكش النهارده هتطلقني وده فرحني، لأن دي طيبة يعني مفيش نوايا مش حلوة.

- مراتي وهي لو بتحب فنان معين أنا بعرفها عليه وبحب أشوف عائلتي مبسوطين.

- هيفاء بترقص مش بتغني ولو سألتني كنت منصحتهاش تغني لإني لحد دلوقتي بقول هيفاء مبتغنيش هيفاء فنانة استعراضية.

-من أجمل الستات اللي شفتهم في حياتي وقريبة من القلب وعندها كاريزما وشيك، والكاميرا بتليق عليها لما بتمثل شاطرة.

لحد دلوقتي غير مقتنع بالتمثيل ومبسوط في مكاني ومش ضروري أكسر الدنيا في التمثيل.

- بمثل الأغنية وبعيشها على المسرح أما في التمثيل الممثل له حيثياته لأنها شغلة عظيمة وصعبة.

زوجتي غيورة بشكل عقلاني، وأحبها كما هي.

- أنا ضد مقولة القلب يحب مرة واحدة فقط، لكن زوجتي الآن هي أقرب أصدقائي ولا يوجد ما تخشاه.

- حبيا ستة أو سبع مرات، وفي اتاريخ حياتي مش كتير العدد ده من قصص الحب.

- لا أمانع تقديم الأغاني الشعبية في الوقت الحالي، لأنها أرقى أنواع الفنون.

برنامج حبر سري

الجدير بالذكر، أن برنامج «حبر سري» تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض يومي الخميس و الجمعة من كل أسبوع علي فضائية القاهرة والناس .