النائب تيسير مطر يوجه التحية للحكومة على تطوير النادى المصرى القاهرى

بدأت قبل قليل، احتفالية تسليم المقر الجديد للنادي المصري القاهرى بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والنائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والنائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، والنائب حشمت أبو حجر، والنائب خالد طنطاوي والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار والشيخ على فريج رئيس العربي للعدل والمساواة واللواء شريف العوضي والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وإبراهيم زكريا أبو عريضة مساعد رئيس تعمير القاهرة الكبري وشخصيات إعلامية أخرى.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة القرآن، تلتها كلمة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ورئيس مجلس إدارة النادي، التى وجه فيها التحية لجميع الحضور قائلا: نحن تشرفنا اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حبيب جميع الشباب والمصريين، كما تشرفنا بحضور نواب الشعب المصري".

وأضاف : نحن كل يوم نشاهد انجازات على الارض المصرية، مضيفا: " ما حدث فى النادي المصري القاهري ليس تطويرا فقط داخل النادي بل هو نموذج لحالة التطوير التي تحدث داخل مصر كلها".

ووجه "مطر" التحية للحكومة لجهودها فى حالة التطوير التي تشهدها الأرض المصرية" مضيفا : باسم 19 ألف و200 عضو بالنادي المصري القاهري أشكر رئيس الوزراء وأخص وزير الشباب والرياضة بالشكر وأيضا أشكر الدكتور سيد الحزين على جهودهم إزاء النادي المصرى القاهري".

وأضاف "مطر": " نحن لم نصدق حالة التطوير التي تحدث وهذه رسالة للجميع بأن مصر تتغير كل يوم للأفضل وما نعيشه حلم يتحقق على أرض الواقع" مضيفا :" جميع أعضاء الجمعية العمومية يوجهون الشكر لوزير الشباب على النقلة النوعية التى ستحدث فى النادي المصري القاهري".