/679602/حافلة-الزمالك-تصل-ستاد-برج-العرب-لمواجهة-سموحة

وصلت منذ قليل حافلة نادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لمواجهة فريق سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ترتيب الفريقين في الدوري ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل- السيد عطية في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني –محمود الونش- محمد طارق- عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حكزة المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور- أشرف روقا- ماجد هاني- يوسف أوباما –إسلام جابر-أحمد زيزو- محمد أوناجم- شيكابالا – أشرفب بن شرقي –رزاق سيسية. في خط الهجوم: عمر السعيد –سيف الجزيري –حسام أشرف. مواعيد مباريات الزمالك في الدوري الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر. المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. انتخابات الزمالك تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء.

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