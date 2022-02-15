نوب البرلمان عن افتتاح معرض مصر الدولي للبترول« إيجبس ٢٠٢٢»: حدث عالمى يليق بالجمهورية الجديدة..و أصبح قبلة مهمة على أجندة الطاقة الدولية

/679603/نوب-البرلمان-عن-افتتاح-معرض-مصر-الدولي-للبترول-إيجبس-٢٠٢٢-حدث-عالمى-يليق-بالجمهورية-الجديدةو-أصبح-قبلة-مهمة-على-أجندة-الطاقة-الدولية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي للدورة الخامسة من معرض مصر الدولي للبترول “ إيجبس 2022”، حيث يعقد المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة" وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط..

دوت الخليج

معرض مصر الدولي للبترول

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "ايجبس 2022 " بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حدث عالمى يليق بالجمهورية الجديدة ، ويعزز من ثقة المستثمرين فى الاستثمار بمصر والحرص على حضور عدد كبير من المستثمرين وبمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يُعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "ايجبس 2022 " يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب للعمل فى مصر ويعد حدث عالمى ضخم يؤثر فى إفريقيا والبحر والمتوسط ويكون منصة عالمية لمناقشة وتبادل الخبرات وسبب رئيسى فى تلبية احتياجات الدول من الطاقة والثروات البترولية بالإضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة البترول والطاقة بمشروعات قوية، والتي تفتح من خلالها مصر آفاقاً أكبر مع المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلية الكبيرة وظهير مصر الإفريقي والإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البترول والطاقة والاستخدام الأمثل لثروات مصر البترولية حيث إن ارتفاع الصادرات المصرية من المواد البترولية خلال الآونة الأخيرة يعكس مدى تقدم مصر فى مجال البترول والطاقة .

وأشادت النائبة نورا على بالرسائل الهامة التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول، حيث قال سيادته إن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية ، كما أضاف سيادته أن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، متابعا: "حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها. وانا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة.. خلال 7 سنوات علشان نوصل حالة الرضا للمواطن فى مصر.. صرفنا 400 مليار دولار.

أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب و امين سر لجنةًالطاقةً بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجيس ٢٠٢٢ .. والذى يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعةً من وزارء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز.

واكد مشهور ان المعرض يعد أهم تجمع دولى وإقليمي لصناعة البترول والغاز فى منطقتي شمال افريقيا والبحر المتوسط .. وأصبح قبلة وتاريخا مهما على أجندة الطاقة الدولية، موضحا ان حرص الرئيس السيسى على افتتاح المعرض سنويا يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين.

واشار مشهور الى ان النسخة الحالية من المعرض تكسب أهمية خاصة فى ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لانجاح القمة العالمية للمناخ التى تستضيفها شرم الشيخ العام الحالى.