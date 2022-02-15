وفاة شقيق الفنان الراحل حمدي أحمد

رحل عن عالمنا ،اليوم الثلاثاء، الدكتور سمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق وشقيق الفنان الراحل حمدي أحمد، ووقع هذا الخبر على قلوب محبيه كالصاعقة.

دوت الخليج يرصد وفاة عميد معهد الفنون المسرحية الأسبق.

ابنة حمدي أحمد تعلن وفاة شقيقه سمير

وأعلن نبأ الوفاة، ميريت حمدي، ابنة الفنان حمدي أحمد، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "توفى إلى رحمة الله، عمي الدكتور سمير أحمد".

منير مكرم ينعي رحيل سمير أحمد

ونعاه الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وكتب مكرم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "الدوام لله.. الدكتور سمير أحمد عميد معهد فنون مسرحية سابقًا".

وكشف عن موعد ومكان تشييع جثمان الراحل قائلًا: " صلاة الجنازة ظهر الأربعاء بمسجد السيدة نفيسة والدفن فى مقابر الأسرة سيدى عمر".

ومن ثم انهالت عليه العديد من التعليقات من قِبل جمهوره، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

مسيرة حمدي أحمد الفنية

جدير بالذكر أن الفنان الراحل حمدي أحمد تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1961 والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1961.

قام حمدي أحمد ببطولة ما يزيد على 35 مسرحية وكان البطل الأصلي في مسرحية «ريا وسكينة» قبل الفنان أحمد بدير.

كما شارك فى أفلام سينمائية عديدة وما يقارب الـ 90 مسلسلا تليفزيونيا، فضلًا على أنه توج بجائزة أحسن وجه جديد عام 1967و حصل على الجائزة الأولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم "القاهرة 30

بدأ الفنان المصري الراحل حمدي أحمد مسيرته الفنية على خشبة المسرح وقدم عدة أعمال مسرحية، لكنه اتجه نحو السينما والتليفزيون فقدم مسلسل “خيال المآتة” والذي تم عرضه في عام 1964، ثم قدم دور زغلول في مسلسل “بنت الحتة” في عام 1964، عرف لدى الجمهور من خلال دوره في فيلم “القاهرة 30” والذي تم عرضه في عام 1966 وهو إحدى روايات الأديب الكبير نجيب محفوظ ومن إخراج صلاح أبو سيف وقدم فيه شخصية الموظف المكافح محجوب عبد الدايم.