بعثة الأهلي تجري مسحة طبية استعدادًا للسفر إلى السودان

/679605/بعثة-الأهلي-تجري-مسحة-طبية-استعدادا-للسفر-إلى-السودان

أجرت بعثة النادي الأهلي مسحة طبية عصراليوم الثلاثاء، استعدادًا للسفر غداً الأربعاء إلى السودان لمواجهة الهلال في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أجرت بعثة الأهلي مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل السفر خارج مصر.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيرة الهلال السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم الجمعة القادم 18/2.

الجدير بالذكر أن وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.