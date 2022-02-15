/679607/تشكيل-الزمالك-لمواجهة-سموحة-بالدوري-المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وسموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش في برج العرب بالجولة التاسعة للدوري الممتاز. تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة: محمد عواد في حراسة المرمى. في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة. في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا. في الهجوم: عمر السعيد. بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل- السيد عطية في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني –محمود الونش- محمد طارق- عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حكزة المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور- أشرف روقا- ماجد هاني- يوسف أوباما –إسلام جابر-أحمد زيزو- محمد أوناجم- شيكابالا – أشرفب بن شرقي –رزاق سيسية. في خط الهجوم: عمر السعيد –سيف الجزيري –حسام أشرف. مواعيد مباريات الزمالك في الدوري الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر. المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

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