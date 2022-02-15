/679609/جراحة-نوعية-لتحويل-جنس-طفل-ذكر-إلى-انثى-قادرة-على-الانجاب-بجامعة-المنيا

اجرى فريق طبي جراحي، بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا، عملية جراحية تهدف إلى تصحيح جنس طفل ذكر عمره 3 سنوات، والعمل على تحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثوي.

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جاء ذلك بعد اجراء عدد من الفحوصات المعملية الدقيقة، والعرض على الطب الشرعي، الذي أقر بصحة التشخيص، حيث تم صدور حكم قضائي بتغيير نوع الطفل، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل نوعها الجديد.

جراحة نوعية لتحويل جنس طفل ذكر إلى انثى قادرة على الانجاب بجامعة المنيا

وحول هذا الامر اوضح الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب جامعة المنيا، تفاصيل هذه العملية الجراحية قائلا أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق وخريطة جينية، بالاضافة إلى منظار بطن جراحي، ومنظار مثانة، مما اثبت على أن الحالة مشخصة كأنثى ولكنها احتوت ايضا على أعضاء تناسلية ذكورية، لذلك جاءت الجراحة كونها نوعية دقيقة وتمثل قفزة بالمستوى التقني لجراحة الاطفال.

جدير بالذكر وقوع حادث مأساوي ليلة أمس حيث قام شخص بارتكاب جريمةً مأساويةً بعدما أقدم على ذبح امراته وإشعال النار في جسدها، والسبب في ذلك رفض إعطاءه أموالًا لشراء مواد مخدرة.

وتلقى الواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اخطار من قسم شرطة دار السلام، ييفيد تلقي اشاره من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثة سيدة تدعى "نورا محمود إبراهيم"، 28 سنة، تعمل كبائعة متجولة بالعتبة، ومقيمة شارع حسانين دسوقي بحدائق المعادي.

زوج يذبح زوجته ويحرق جسدها

تمت اصابتها بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ضبط المتهم وبحوزته السكين التي استخدمت في الواقعة

حيث أنه بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجَها ويدعى صاحب الـ 35 عام وهو ايضا بائع متجول بالعتبة، ومقيم بنفس العنوان، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.

وتمكن رجال المباحث، بعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم، و بحوزته السكين التي استخدمت في الواقعة.