جدة - نرمين السيد - نجح فريق طبى جراحى بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا، فى إجراء عملية جراحية لتصحيح جنس طفل ذكر عمره 3 سنوات، وتحويله إلى جنسه الطبيعى والأصلى الأنثوى، وذلك بعد إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة، والعرض على الطب الشرعى، الذى أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائى بتغيير نوع الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل نوعها الجديد.





وقال الدكتور محمد فتحى عبدالرحمن أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا وقائد الفريق الذى أجرى الجراحة، إن الطفل استغرق تحضيره للجراحة ما يقارب من ستة أشهر، وبعدها تم إجراء الجراحة لتصبح طفلة أنثى مكتملة الأنوثة قادرة فيما بعد على الزواج والإنجاب. وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحى، موضحا أن الجامعة تقوم بتقديم كامل دعمها للجراحات النوعية المتخصصة بما يساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يتلقونها. كما أكد الدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب جامعة المنيا، أن الطفلة خضعت لفحص طبى دقيق، وخريطة جينية، ومنظار بطن جراحى، ومنظار مثانة والتى أثبتت جميعها تشخيص الحالة على أنها أنثى، ولكنها تحوى أعضاء تناسلية ذكورية نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقى أثناء فترة الحمل. وأشار الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه تأتى أهمية الجراحة بأنها جراحة نوعية دقيقة بما يمثل قفزة فى المستوى التقنى لجراحى الأطفال بجامعة المنيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصلاح جنسى وتغيير شهادة ميلاد.. نجاح أول عملية من نوعها بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.