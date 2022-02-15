قطع مياه الشرب عن أماكن بالفيوم لمدة 24 ساعة.. غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة متواصلة بدءً من السابعة صباح يوم الأربعاء، الموافق 16 فبراير، حتى السابعة من صباح الخميس 17 فبراير.





وذكرت الشركة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1200 مم خرسانة سابقة الإجهاد بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية التابعة لمركز طامية وخط 1000 مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية. وأوضحت أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل، والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومنشأة طنطاوى، ومنشأة بنى عتمان، وتوابعهم بمركز سنورس، الصالحية، والناصرية، وسيلا العدوة وتوابعهم بمركز الفيوم". وشدت الشركة أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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