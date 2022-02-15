جدة - نرمين السيد - أكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن حجز وحدات متوسطى الدخل بمشاريع (سكن مصر، دار مصر، جنة) عبر الموقع الإلكترونى مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين.





ولفتت أن الوحدات مصحوبة بتيسيرات خاصة من البنك المركزى المصرى وذلك فى ضوء مبادرته للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة. وذكرت "عبدالحميد"، أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكترونى خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل فى نهاية المدة. وذكرت أنه يتم فتح باب الحجز، خلال فترتين : الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحاً يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثانى والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الإسكان الموعد المناسب لحجز شقق التمويل العقارى (الأولوية لهؤلاء) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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