الحالة المرورية: الكثافات والطرق البديلة فى الميادين والشوارع الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند كورنيش إسكندرية خصوصًا مناطق "المنتزه والعصافرة وسبورتنك"، كما ظهرت بعض الأحجام عند محور أبوقير، ومحور قناة السويس عند باب شرق، وطالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة المرورية بين غرب وشرق المحافظة.

وذكر أن محافظة الشرقية شهدت بعض الكثافات بمدينة الزقازيق خصوصًا فى شارع المحافظة ومحور النقراشى، كما انحسرت الأحجام فى محافظة الدقهلية بشارع جيهان السادات، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات عند ميدان الساعة مرورًا بشارع المديرية حتى ميدان المحطة وطالب بسلوك شارع المحكمة، وانحسرت الأحجام فى القليوبية عند مدخل الطريق الزراعى عند منطقة "ميت نما"، وطالب الخارج من شبرا الخيمة باستخدام كوبرى عرابى لسلوك محور بنها الحر.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى البساتين ودار السلام نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع الجامعة وطالب القادم من ميدان الجيزة والمتجه إلى المهندسين سلوك شارع السودان كما ظهرت بعض الكثافات عند مناطق مجلس الدولة، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى كورنيش النيل وطالب باستخدام نفق الزهراء، وطالب الابتعاد عن كوبرى أكتوبر و 15مايو ويفضل استخدام كبارى "الساحل والجامعة وعباس" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، كما ظهرت كثافات بمنطقة وسط البلد خصوصًا على كوبرى الأزهر والعتبة.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 301، والعتبة 451، وجراج التحرير 650، والأوبرا 341 مكان خالى.