مصر تدرس إنشاء مزارع بحثية واستثمارية فى الأوروجواى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، المهندس فرناندو ماتوس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواى، وبحث معه سبل زيادة التعاون الزراعى بين البلدين.





جاء ذلك بحضور ‏أدريانا ليسيدينى سفيرة أوروجواى فى القاهرة، والسفير أشرف منير مساعد وزير الخارجية المصرى لشؤون أمريكا اللاتينية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

‏وأكد القصير أن العلاقات بين مصر وأوروجوى تاريخية وعميقة، وهناك تعاون فى مجالات عديدة.. كما أن هناك رغبة كبيرة فى زيادة التبادل الزراعى ودفع الميزان التجارى بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

و‏استعرض القصير خلال اللقاء النهضة الزراعية التى شهدتها مصر مؤخرًا، وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حاليًا تغزو أسواق العالم وعليها طلب متزايد من معظم الدول، مشيرًا ‏إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق فى أوروجواى من المنتجات الزراعية المصرية.

‏وقال القصير إن ‏الاجتماع أيضًا التعاون فى مجال إنتاج تقاوى الفول الصويا، كما تناول أيضًا إمكانية قيام القطاع الخاص المصرى بإنشاء مزارع بحثية واستثمارية للإنتاج الحيوانى فى أوروجواى تحت مظلة التعاون المشترك بين البلدين، كما بحث مع نظيره الأوروجوانى التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة.

‏واتفق الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الصحة الحيوانية مع تشكيل لجنة فنية من الخبراء فى البلدين لتحديد أولويات ومجالات التعاون.

من ناحيته، أعرب وزير الزراعة الأوروجوانى عن سعادته باللقاء، وقال إن العلاقات مع مصر تمتد إلى 90 عاما، كما أعرب عن تطلعه فى زيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده توفر الضمانات للمستثمرين الأجانب كافة، ‏كما وجه الشكر للقصير على إرسال بعثة بيطرية مصرية للأوروجواى لاعتماد بعض المجازر البيطرية ومنشآت منتجات الألبان.

واتفق الوزيران توقيع اتفاق إطارى للتعاون بين البلدين، وعقد اجتماع بين رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر واروجوى لتحديد مجالات العمل وتبادل الزيارات.