انت الان تتابع تفاصيل خبر صندوق التمويل العقاري | بـ 6 خطوات احجز الآن وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طرحت وزارة الإسكان المصرية الشروط التي يجب توفرها للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري nch.shmff.gov.eg وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري لفئة المواطنين متوسطي الدخل بفائدة متناقصة قدرها 8% لمدة حدها الأقصى 25 عامًا، وبفائدة متناقصة قدرها 3% لمدة حدها الأقصى 30 عامًا، عمومًا، من خلال الخطوات التالية تستطيع الآن حجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة التمويل العقاري.

خطوات حجز وحدة سكنية عبر صندوق التمويل العقاري

التسجيل على الموقع الجديد لصندوق التمويل العقاري “nch.shmff.gov.eg” مع ملاحظة أن التسجيل متاح بدأ من اليوم وحتي 8 مارس القادم. قم بإنشاء حساب عن طريق إدخال البيانات المطلوبة وإنشاء رقم سري للحساب، مع ضرورة تحري الدقة عند كتابة البيانات. قم باختيار المدينة المراد حجز الوحدة السكنية بها. قم باختيار المشروع المراد حجز الوحدة السكنية به. سوف تحصل على رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بإدخاله عند التسجيل، مفادها التوجه للبنك لدفع مبلغ جدية الحجز والذي سيحدد وفق معايير معينة، مثل المشروع المختار. بعد ذلك قم بالتوجه للبنك لدفع مصروفات الحجز ومبلغ جدية الحجز.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان المصرية قامت بتجهيز موقع إلكتروني متكامل، حتي يستوعب أكبر عدد من المواطنين المتوقع زيارتهم للموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق خلال الفترة القادمة.

ويعد حجز الوحدة السكنية واختيار المدينة من خلال موقع الإلكتروني الجديد لصندوق التمويل العقاري يتم خلال فترتين:

الفترة الأولى بدأت اليوم بالفعل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وتلك الفترة خاصة للعملاء اللذين سابق تقدمهم على الإعلان الأول لمشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة ولم يقوموا بالفعل بحجز الوحدات ولم يقوموا باسترداد كذلك مبلغ جدية الحجز.

أما الفترة الثانية فهي خاصة بالعملاء المتقدمين سابقًا على الإعلان الأول لمشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة ولم يقوموا بالفعل بحجز الوحدات ولم يقوموا باسترداد كذلك مبلغ جدية الحجز، وخاصة كذلك بالمتقدمين على الإعلان الثاني، وستبدأ هذة الفترة يوم 16 مارس القادم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 24 مارس القادم.